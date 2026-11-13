Gelibolu Namaztepe'de ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü

Gelibolu Namaztepe'de ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA