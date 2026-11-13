Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gelibolu Namaztepe'de ormanlık alanda çıkan yangın karadan müdahaleyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle söndürüldü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Namaztepe mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı

Madencilerin yer altı direnişi! Kendilerini ocağa kapadılar
Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı16

İçlerinde İmamoğlu'na yakın isim de var! Çok sayıda tahliye kararı
Ömer Sarıgül'ün de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurduğu iddia edildi

Sarıgül'ün diğer oğlu da itirafçı oluyor! Bakalım o neler dökülecek
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım32

İlk maçından sonra neler dedi neler!