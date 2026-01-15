Haberler

Gelibolulu öğrenciler gastronomi yarışmasında dereceye girdi

Gelibolulu öğrenciler gastronomi yarışmasında dereceye girdi
Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Marmara Bölge Finali'nde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Öğrenciler, başarılarıyla Türk mutfağının zenginliğini sergiledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Marmara Bölge Finali'nde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'ten 34 okulun katıldığı yarışma, "Anne Reçeteleriyle Hazırlanan Modern Türk Mutfağı Yemekleri" temasıyla gerçekleştirildi. Gelibolu'yu temsil eden öğrenciler Elmas Kaçari, Damla Aydemir ve Begüm Geçdoğan, danışman öğretmen Seçil Erdoğmuş rehberliğinde hazırladıkları menüyle jüri üyelerinden tam not aldı.

Okul ekibi, başlangıçta Göceli mantı, ana yemekte iç pilav dolgulu mini sebzeler eşliğinde patlıcan kapama, tatlıda ise lor helvası sunarak Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu.

Yetkililer, elde edilen başarının mesleki eğitimin niteliğini ve Türk mutfağının zenginliğini ortaya koyduğunu belirterek öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
