Gelibolu Kaymakamı Koç, Saros Körfezi'nde Denetim Gerçekleştirdi

Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Saros Körfezi kıyılarında denetim gerçekleştirdi.

Koç, Saros Körfezi bölgesinin doğal dokusunun korunması ve sürdürülebilir kıyı yönetimi hedefiyle denetim yaptı.

Kaymakam Koç, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Gelibolu'nun eşsiz doğal güzelliklerine dikkati çekti.

Saros Körfezi kıyılarının sadece bölge halkı için değil, ülke için korunması gereken bir miras olduğunu vurgulayan Koç, "Yerel yönetimler ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde bu kıyıların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceğiz." dedi.

Gelibolu İskelesi için çalışmalar başladı

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, Gelibolu İskelesi için çalışmaların yeniden başladığını açıkladı.

Tarıman, yaptığı açıklamada, yeni iskeleyle ilgili sürecin başladığını belirterek, yetkililerin çalışmaları tamamlaması halinde 26 -27 Ağustos tarihlerinde ihale olacağını söyledi.

Necati Tarıman, iskelenin faaliyete geçmesi durumunda trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını kaydetti.