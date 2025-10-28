Gelibolu'dan Gazze'ye Destek: Kadınların Düzenlediği Kermes
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kadınların düzenlediği kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek. 'Gelibolu Gazze Kadın Gönüllüleri' grubu, Kuşçular Parkı'nda düzenledikleri kermeste yiyecekler, el işlemesi ürünler ve giysiler sattı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir araya gelen kadınların düzenlediği kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderilecek.
"Gelibolu Gazze Kadın Gönüllüleri" adıyla oluşturdukları grup aracılığıyla Gazze'ye destek için kermes düzenledi.
İlçedeki Kuşçular Parkı'nda açılan kermeste, kadınların hazırladıkları yiyecekler, el işlemeleri, örme çantalar ve bağışlanan giyim eşyaları satışa sunuldu.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kermesin geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine iletilecek.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel