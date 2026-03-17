Gelibolu'da yaz öncesi kapsamlı "vektörle mücadele" çalışması

Gelibolu Belediyesi, yaz sezonu öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı haşerelere karşı yürüttüğü vektörle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, yaz aylarında artış gösteren haşerelerin üreme alanlarını kontrol altına almak için kapsamlı ilaçlama faaliyeti yürütüyor. Çalışmalar kapsamında özellikle durgun su birikintileri, rögarlar, dere yatakları, sulama kanalları, park, bahçe ve çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlar düzenli aralıklarla ilaçlanıyor.

Vektörle mücadelenin sadece ilaçlamadan ibaret olmadığını vurgulayan belediye yetkilileri, haşerelerin yayılmasını engellemek adına özellikle larva döneminde yapılan müdahalelerin kritik önem taşıdığını belirtti. Bu doğrultuda, larva odaklarına yönelik çalışmalara ağırlık verildiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunarak; bahçe ve kapı önlerinde su birikintisi oluşturabilecek kap, lastik ve benzeri materyallerin bulundurulmamasının, üreme kaynaklarının kurutulmasında büyük rol oynayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
