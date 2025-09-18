Haberler

Gelibolu'da Üç Katlı Binada Yangın Paniği

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi'nde üç katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, dairedeki eşyalar zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi'nde üç katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alt katlarda işyerlerinin bulunduğu binada alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.

Dairede kiracı olarak yaşayan H.K'nin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Eşyaların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
