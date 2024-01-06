Gelibolu'da Türklerin Rumeli'ye Geçişi ve Gazi Süleyman Paşa Konferansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde,"Türklerin Rumeli'ye Geçişi ve Gazi Süleyman Paşa" konulu konferans gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Gelibolu Kaymakamlığı ve Türk Ocakları tarafından düzenlenen konferansta, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Feridun Mustafa Emecen tarafından sunum yapıldı.

Emecen, Türklerin Rumeli'ye geçişinin önemini ve Gazi Süleyman Paşa'nın buradaki rolü ile bundan sonraki gelişmeleri anlattı.

Konferansa, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Evreşe belde Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.