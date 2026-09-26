Gelibolu'da Tarım personeline sıtma farkındalık eğitimi verildi

Gelibolu'da Tarım personeline sıtma farkındalık eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline sıtma hastalığı farkındalık eğitimi verdi. Eğitimde bulaşma yolları, belirtiler, korunma ve erken teşhis anlatıldı; katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik "Sıtma Hastalığı Bilgilendirme ve Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.
Eğitimde, sıtma hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Toplum sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklara karşı farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, özellikle riskli bölgelerde alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici materyaller dağıtıldı.