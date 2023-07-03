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Gelibolu'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Gelibolu'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Kavakköy beldesindeki tarım arazisinde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Kavakköy beldesindeki tarım arazisinde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel

Kavakköy Gelibolu Güncel Haberler

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