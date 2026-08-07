Gelibolu'da Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İstanbul'a seyir halindeki bir tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıtların tutuşmasıyla alevler rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak tır kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gelibolu ilçesinde İstanbul'a seyir halindeki İ.S. yönetimindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Gelibolu ve Kavakköy belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda bulunan kağıtların tutuşmasıyla yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle otluk alana da sıçradı.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında tır kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA