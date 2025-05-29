Gelibolu'da Sağlık Okuryazarlığını Artırma Eğitimi Başladı

Gelibolu'da Sağlık Okuryazarlığını Artırma Eğitimi Başladı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçlayan eğitimler verilmeye başlandı. Eğitimlerde bireylere sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı ve sağlık farkındalığının artırılması konuları üzerinde duruluyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında eğitimler veriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefleyen eğitim, Kaymakam Bekir Abacı ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen SAHA Projesi eğitimlerde sağlıkla ilgili doğru bilgiye ulaşmanın yolları, sağlık hizmetlerinin bilinçli kullanımı ve topluma yönelik sağlık farkındalığının artırılması konularına odaklanıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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