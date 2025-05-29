Gelibolu'da Sağlık Okuryazarlığını Artırma Eğitimi Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefleyen Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) Projesi kapsamında eğitimler veriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ve bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmasını hedefleyen eğitim, Kaymakam Bekir Abacı ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleştirilen SAHA Projesi eğitimlerde sağlıkla ilgili doğru bilgiye ulaşmanın yolları, sağlık hizmetlerinin bilinçli kullanımı ve topluma yönelik sağlık farkındalığının artırılması konularına odaklanıldı.