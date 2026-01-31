Haberler

Gelibolu'da ramazan ayında camilerde şerbet ikram edilecek


Gelibolu Tarihi, Kültürel-Manevi Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayında ilçedeki camilerde vatandaşlara şerbet ikramı yapacağını açıkladı. Dernek Başkanı Abdurrahman Şen, bu uygulamanın geleneksel hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Gelibolu Tarihi, Kültürel-Manevi Mirası Koruma ve Yaşatma Derneği, ramazan ayında camilerde şerbet ikramını sürdürecek.

Dernek Başkan Abdurrahman Şen, yaptığı açıklamada, şerbet ikramını geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki 5 camide vatandaşlara şerbet ikramı yapacaklarını anlatan Şen, "Gelibolu'nun zengin tarihi, kültürel ve manevi miraslarını korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimiz, geçmişten gelen eşsiz değerleri koruyarak bu mirası sağlam şekilde gelecek nesillere iletmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda toplumun bu mirasa sahip çıkması ve yaşatması için öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
