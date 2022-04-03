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Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada Fenomen balıkçı İlker Reis Saroz açıklarında 6 yüzgeçli 500 kilo ağırlığında köpek balığı avladı Nefes kesen anları kameraya alan balıkçı balıkçı oltasıyla tuttuğu 500 kiloluk köpek balığını denize bıraktı Fenomen balıkçı İlker Reis,...

GELİBOLU, ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada

Fenomen balıkçı İlker Reis Saroz açıklarında 6 yüzgeçli 500 kilo ağırlığında köpek balığı avladı

Nefes kesen anları kameraya alan balıkçı balıkçı oltasıyla tuttuğu 500 kiloluk köpek balığını denize bıraktı

ÇANAKKALE - Fenomen balıkçı İlker Reis, Saroz açıklarında 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli camgöz köpekbalığı yakaladı. Nefes kesen köpekbalığı avı anını saniye saniye kaydeden fenomen balıkçı, olta ile yakalanan köpek balığını tekrar denize bıraktı.

İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliğİne yönelik sözleriyle sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bir anda fenomen haline gelen İlker Reis'in sosyal medyadaki videoları da milyonlarca takipçisi tarafından ilgi görüyor. Saroz açıklarında kendisi gibi balıkçı olan 3 arkadaşıyla birlikte ava çıkan İlker Reisin oltasına bu sefer 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli dev köpek balığı takıldı. 600 metre derinlikte İlker Reisin oltasına takılan köpek balığını yukarıya çekebilmek tam yarım saat sürdü. Suyun üzerinde belirdiğinde büyüklüğüyle balıkçıları bile şaşırtan köpekbalığı ağzındaki kancadan kurtarılıp yeniden mavi sulara salındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada

Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada

Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gelibolu, Fenomen, Köpek, Güncel, Haberler

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