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Gelibolu'da "mobil sigara bırakma polikliniği" personeli köyleri ziyaret etti

Gelibolu'da 'mobil sigara bırakma polikliniği' personeli köyleri ziyaret etti
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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sigara Bırakma Polikliniği, Burhanlı ve Güneyli köylerinde vatandaşlara sigarayı bırakma danışmanlığı ve sağlıklı yaşam bilgilendirmesi yaptı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sigara Bırakma Polikliniği personeli, Burhanlı ve Güneyli köylerini ziyaret etti.

Uzm. Dr. Okan Deniz ve ekibi, Burhanlı ve Güneyli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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