Gelibolu'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Camikebir Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Caddesi'ndeki döner kavşakta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

H.Ç'nin kullandığı 17 AGN 950 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 17 AFK 635 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen ve başında kask bulunmayan H.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.Ç. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
