Gelibolu'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 8 kişi 69'ar bin lira para cezasına çarptırıldı. Kumar oynatılan kahvehane mühürlendi.

Polis ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanmasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaeddin Mahallesi Kaptan Sokak'ta bulunan bir kahvehanede denetim yaptı.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 69'ar bin lira para cezası uygulandı.

Kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehane ise mühürlendi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

