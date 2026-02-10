Haberler

Gelibolu'da Korkma Gençliğin Ruhu Burada Bilgi Yarışması'nın finali yapıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen Korkma Gençliğin Ruhu Bilgi Yarışması'nın finalinde öğrenciler bilgi birikimlerini sergiledi. Yarışmayı Denizcilik Mesleki ve Teknik Lisesi kazandı ve il finallerinde Gelibolu'yu temsil etme hakkı elde etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Korkma Gençliğin Ruhu Burada Bilgi Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Gelibolu Fen Lisesi Salonu'ndaki yarışmaya, ilçelerdeki liselerin her sınıf seviyesinden bir öğrencinin yer aldığı 4'er kişilik takımlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın taşıdığı yüksek ruhu ve Mehmet Akif Ersoy'un bıraktığı ahlaki ve fikri mirası genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan yarışmada öğrencilerin bilgi birikimi ve farkındalığı takdir topladı.

Yapılan değerlendirme sonucunda Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Lisesi ilçe birincisi olarak il finallerinde Gelibolu'yu temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

