Gelibolu'da Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Paneli Düzenlendi

Gelibolu'da Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Paneli Düzenlendi
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Gelibolu Belediyesi ve Gelibolu Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Güçlendirme Derneği iş birliğiyle düzenlenen panelde, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Hemşiresi Şenay Zorlu, kadın sağlığı konularında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Gelibolu'da kadın sağlığı ve tüp bebek konularında bilgilendirici panel düzenlendi.

Gelibolu Belediyesi ile Gelibolu Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Güçlendirme Derneği iş birliğiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Hemşiresi Şenay Zorlu, kadınların sıkça merak ettiği konularda bilgi verdi.

Zorlu, adet düzensizlikleri, rahim ağzı kanseri taramaları, tüp bebek tedavi süreçleri, menopoz, doğum kontrol yöntemleri, idrar kaçırma ve gebeliğe hazırlık gibi başlıklarda katılımcıları bilgilendirdi.

Panele Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Handan Erkenoğlu da katıldı. Etkinlik sonunda, Gelibolu Sağlık Hizmetlerini Destekleme ve Güçlendirme Derneği Başkanı Başak Düzgören, konuşmacı Şenay Zorlu'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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