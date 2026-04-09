Gelibolu'da işletmelere "Dumansız Hava Sahası" ve sağlıklı yaşam ziyareti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Sağlıklı Hayat Merkezleri tarafından işletmecilere sağlık hizmetleri ve tütün ürünleriyle mücadele mevzuatı konusunda bilgilendirme yapıldı. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz, işletmelere ücretsiz sunulan sağlık hizmetlerini tanıttı ve tütün kullanımının önlenmesine yönelik düzenlemeleri hatırlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde işletmecilere, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) tarafından sunulan ücretsiz hizmetler ve tütün mamulleriyle mücadele mevzuatı hakkında bilgi verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz ve Çevre Sağlığı Birimi ekipleri, "İşyerlerinde Sağlığın Geliştirilmesi" rehberi kapsamında ilçedeki işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaretlerde ekipler, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak sunulan beslenme danışmanlığı, psikolojik destek ve kanser taramaları gibi hizmetleri anlattı.

Ekipler ayrıca, 4207 sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun" çerçevesinde uygulanan "Dumansız Hava Sahası" düzenlemeleri hakkında işletmecilere hatırlatmalarda bulundu. Kapalı alanlarda tütün kullanımının önlenmesine yönelik kuralların aktarıldığı ziyarette, toplum sağlığının korunması için iş birliğinin önemi vurgulandı.

İşletme sahiplerinin görüş ve önerilerini de dinleyen Uzm. Dr. Okan Deniz, daha bilinçli ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak için sahada bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
