Gelibolu'da "Hangisi Gerçek" tiyatro oyunu sahnelendi

Gelibolu'da 'Hangisi Gerçek' tiyatro oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Hangisi Gerçek' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerle buluştu. Ücretsiz gerçekleşen etkinlikte Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun performansları beğeni topladı. Belediye Başkanı, sanata destek verenleri kutladı.

Gelibolu Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında "Hangisi Gerçek" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan oyunda, Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun performansları beğeni topladı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salon tamamen doldu.

Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, emeği geçen sanatçılara, belediye personeline ve izleyicilere teşekkür etti.

Programın ardından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.




