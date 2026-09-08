Gelibolu'da Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sağlık taraması yapıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara yönelik tansiyon ve şeker ölçümü gerçekleştirildi.
Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi personeli, Aile Sağlığı Merkezi'nde bilgilendirme standı kurdu. Stantta vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Ölçüm sonuçları riskli bulunan kişiler aile hekimlerine yönlendirildi.
Etkinlikte Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri tanıtılarak düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.
Sağlık yetkilileri, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekerek vatandaşlara düzenli taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.