Gelibolu'da Dünya Aşı Haftası Standı Kuruldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Dünya Aşı Haftası kapsamında stant kuruldu.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personeli, Dünya Aşı Haftası kapsamında toplum sağlığını güçlendirmek amacıyla kapsamlı saha etkinliği düzenledi.

İlçede kurulan bilgilendirme standında "Her yaşın bir aşısı var" ve "Aşılar her nesilde işe yarar" temaları işlendi.

Etkinlik boyunca, aşının yalnızca çocukluk döneminde değil, her yaş grubundan birey için hayati bir koruma sağladığı bilgisi aktarıldı.

Toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen çalışmayla bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yolu olan aşılama bir kez daha hatırlatıldı.