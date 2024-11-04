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Gelibolu'da Diyabet Okulu Eğitimini Tamamlayan Hastalara Sertifika Verildi

Gelibolu'da Diyabet Okulu Eğitimini Tamamlayan Hastalara Sertifika Verildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte verildi. Eğitimi, diyabet hemşiresi Hamdune Üzen ve eğitim hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından sağlıklı beslenme ve diyabetle yaşam konularında verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Diyabet Okulu eğitimini tamamlayan hastalara sertifikaları verildi.

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde diyabet hemşiresi Hamdune Üzen ve eğitim hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından sağlıklı beslenme, diyabetle yaşam konularında verilen eğitimler tamamlandı.

Hastanede düzenlenen etkinlikte eğitime katılan hastalara sertifikaları Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fendiye Büşra Abacı, İç Hastalıkları Uzmanı Mehmet Bolal, İç Hastalıkları Uzmanı Mine Deniz Türkmen ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Serap Candan tarafından verildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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