Gelibolu'da "bilinçli avcılık" kursu açıldı

Gelibolu'da 'bilinçli avcılık' kursu açıldı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, avcıların yasal mevzuat ve doğa koruma bilinci ile avlanmalarını sağlamak amacıyla 32 saatlik Avcı Eğitimi Kursu düzenlendi. Kursiyerlere avcılık, doğa koruma ve güvenli avlanma konuları hakkında eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü ile Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Kulübü iş birliğinde bilinçli ve mevzuata uygun avlanma kursu düzenlendi.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında açılan 32 saatlik Avcı Eğitimi Kursu'nda kursiyerlere avcılıkla ilgili yasal mevzuat, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitim veriliyor.

Gelibolu Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Yavuz Oğur, amaçlarının avcıların doğayı koruyarak yasal çerçevede bilinçli hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever de kurs programında doğa ve yaban hayatının korunması, etik avcılık, güvenlik kuralları ve çevre bilinci başlıklarının ele alındığını ifade ederek, kursu tamamlayanlara belge verileceğini kaydetti.

Kursun açılışına Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
