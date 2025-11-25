Gelibolu'da Balık Satışı Denetimleri Gerçekleştirildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık satış yerlerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde balıkların boy, tür ve avlanma zamanları ile iş yerlerinin hijyen koşulları kontrol edildi. Ayrıca av yasağı ve etik kurallar hakkında satıcılara bilgi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde perakende balık satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ile Gıda Kontrol görevlileri, denetimler kapsamında satışa sunulan balıkların boy, tür ve avlanma zamanı uygunluğu, iş yerlerinin hijyen koşullarını kontrol etti.
Denetimlerde ayrıca ürün etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı, satış alanlarının genel düzeni, kullanılan ekipmanların uygunluğu ve izlenebilirlik belgelerinin tam olup olmadığı da incelendi.
Balık satıcılarına, av yasağı dönemleri ve boy yasakları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılarak farkındalığın artırılması hedeflendi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel