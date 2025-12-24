Haberler

Avrupa Gelişim Kupası ve Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da yapılacak

Gelibolu Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle 27-28 Haziran 2026 tarihlerinde Avrupa Gelişim Kupası ve Yaş Grupları Olimpik Triatlon Yarışları gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mustafa Soyuak, bu önemli organizasyonun Gelibolu'ya katkı sağlayacağını belirtti.

Gelibolu Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde, 27–28 Haziran 2026 tarihlerinde Avrupa Gelişim Kupası ve Yaş Grupları Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Soyuak, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Ender Baş, Yarış Direktörü Eray Yücel ve organizasyon ekibinden Veysi Yenigül katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Soyuak, Gelibolu'nun spor, doğa ve tarih ile bütünleşen yapısına vurgu yaparak, uluslararası ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Soyuak, organizasyonun ilçeye önemli katkılar sunacağını ifade ederek, yarışların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
