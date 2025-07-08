Gelibolu'da Aşure Günü Etkinliği

Gelibolu'da Aşure Günü Etkinliği
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye, Muharrem Ayı'nın Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, etkinlikte paylaşma kültürüne vurgu yaptı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye, Muharrem Ayı'nın Aşure Günü dolayısıyla çarşı merkezinde vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye ek hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, başkan yardımcıları Süleyman Burak Batır ve Birol Gez ile belediye personeli vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Soyuak, Aşure Günü'nün birlik ve paylaşma kültürünü yaşatan özel günlerden biri olduğuna vurgu yaparak, "Aşure Günü'nün bereketi evinize bolluk, kalbinize huzur getirsin" dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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