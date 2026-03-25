Gelibolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmana ait dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yazıcızade Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan M.Ç, eşi ve 4 çocuğuyla dışarı çıkmayı başardı.

Alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangına müdahale sırasında ellerinden hafif yaralanan 2 itfaiye eri ile dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
