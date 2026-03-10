Gelibolu'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Menekşe Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Doğan Zelova