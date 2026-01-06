Gelibolu Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesinin meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yılın ilk toplantısında ilgili gündem maddeleri karara bağlandı ve Denetim Komisyonu üyelerinin de seçimi yapıldı.

Toplantıda ayrıca, itfaiye ve zabıta memurlarının maktu fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile S plaka yönetmeliği konuları ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karar verilmesinin ardından sona erdi.