Gelibolu Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısında denetim komisyonu üyeleri seçildi ve itfaiye ile zabıta memurlarının fazla mesai ücretleri belirlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesinin meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yılın ilk toplantısında ilgili gündem maddeleri karara bağlandı ve Denetim Komisyonu üyelerinin de seçimi yapıldı.

Toplantıda ayrıca, itfaiye ve zabıta memurlarının maktu fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi ile S plaka yönetmeliği konuları ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karar verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Haberler.com
500

