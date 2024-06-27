Gelibolu Belediyesi: Hamzakoy'da kırmızı bayrak asılmasının sebebi can güvenliği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe belediyesi, Hamzakoy'a kırmızı renkteki bayrağın, su kirliliği nedeniyle değil, cankurtaran hizmetinin olmadığı ya da denizdeki dalga boyu ve rüzgarın, can güvenliğini tehlikeye atacak seviyelerde olduğu zamanlarda asıldığını duyurdu.

Gelibolu Belediyesinden, son günlerde sosyal medyada yer alan "Hamzakoy'a su kirliliği nedeniyle kırmızı bayrak asıldı" paylaşımları nedeniyle açıklama yapıldı.

Halk plajında 4 cankurtaran görev yapmasına rağmen denizden esen şiddetli rüzgar ve dalgaların halkın can güvenliğini tehlikeye atacak boyutlara ulaştığının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı renkteki bayrak, su kirliliği nedeniyle değil, cankurtaran hizmetinin olmadığı ya da denizdeki dalga boyu ve rüzgarın, can güvenliğini tehlikeye atacak seviyelerde olduğu zamanlarda asılmaktadır. Halkımızın güvenliği için plajımıza kırmızı bayrak asma kararı alınmıştır. Kırmızı bayrak asılması durumunun su kirliliği ya da benzeri durumlarla alakası yoktur."