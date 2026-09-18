Haberler

Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+11 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca vatan topraklarını korumak ve bağımsızlığını yaşatmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu ifade etti.

Gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını, vatan sevgisi ve fedakarlığın en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimizin güven içerisinde inşa edilmesi için canını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima en özel yere sahiptir. Onların gösterdiği fedakarlık, bizler ve gelecek nesiller için büyük bir onur ve ilham kaynağıdır."

Soyuak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anarak, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Ali Kamil Soyuak, gazilerin hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı

Aydın'da yürek yakan kaza: Genç sürücü kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu

Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

Pençe-Kilit harekatında sağ bacağını kaybeden gazi protezle ayağa kalktı! Motosiklet kullanıp köy okullarında çocuklarla buluşuyor

Bir daha motor süremem sanıyordu! Protezle hayata tutundu