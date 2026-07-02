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Sultan II. Bayezid Vakfı'nın Geleneksel Sünnet Şölenleri Başladı

Sultan II. Bayezid Vakfı'nın Geleneksel Sünnet Şölenleri Başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda 'Geleneksel Sünnet Şölenleri'ne başladı. 2024'te bin 410, geçen yıl 2 bin 351 çocuğun sünnet ettirildiği organizasyonlarda bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 100 çocuğun sünnet edilmesi planlanıyor. Şölenlerde yemek ikramı, konvoylar, animasyonlar ve tarihi geziler gibi etkinlikler sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda sürdürülen "Geleneksel Sünnet Şölenleri" başladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2024'te başlanan ve geleneksel hale getirilen organizasyonlarla kuru gıda ve aşevi yardımı, muhtaç aylığı ile eğitim yardımı alan ailelerin başvuruda bulunması halinde sünnet çağına gelen çocukların sünnet organizasyonları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2024'te bin 410, geçen yıl 2 bin 351 çocuk sünnet ettirildi. Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 100 çocuğun sünnet ettirilmesi planlanıyor.

Sünnet şölenleri kapsamında çocuklar ve aileleri için yemek ikramında bulunuluyor, klasik araçlar ile konvoylar, animasyon gösterileri, tarihi şehir gezileri ve geleneksel oyunlarla çeşitli etkinlikler sunuluyor.

"Tüm adetlerimizi yerine getiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Genel Müdürlüğün, Osmanlı ve Selçuklu'dan miras kalan hayır şartlarını yerine getirdiğini belirterek, sünnet şölenlerini de bu kapsamda geleneksel olarak sürdürdüklerini kaydetti.

Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı gereği yaptıkları sünnet organizasyonlarının şölen havasında geçtiğini aktaran Aksu, "Çocuklarımızın hayata ilk adımında devlet elinin olması hafızalarında da silinmeyecek bir anıya vesile oluyor. Düğün yemeklerinden, sünnet kınalarına, konvoydan altınlarına geleneklerimizde olan tüm adetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu vesile ile kendi çocuklarının sünnet etkinlikleri gibi çalışan, bu heyecanı yaşayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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