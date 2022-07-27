"Geleneğin ve Geleceğin Şifreleri" sergisi, 30 Temmuz'a kadar açık olacak - Haberler

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"Geleneğin ve Geleceğin Şifreleri" sergisi, 30 Temmuz'a kadar açık olacak

'Geleneğin ve Geleceğin Şifreleri' sergisi, 30 Temmuz'a kadar açık olacak

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu, ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" başlıklı sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

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Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu, ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" başlıklı sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta 30 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Kapanış öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Koçan, sergideki eserlerinin hikayelerini aktardı.

Bütün çalışmalarının ve söylemlerinin temelinde Anadolu'nun bulunduğunu dile getiren Koçan, çalışmalarını her zaman oluştururken gelenekten yola çıktığını anlattı.

Hüsamettin Koçan, sergi anısına ayrıca Zeytinburnu Belediyesine " Antipas : Tılsımlı Eller Serisi"nden bir eser hediye etti.

Sergi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin kültüre bakışına semboller ve figürler üzerinden odaklanıyor.

Anadolu'nun görsel tarihinin aktarıldığı 3 ayrı fasikülün yanı sıra sanatçının gelenek ve gelecek kavramlarına odaklandığı sergide, "Baksı Müzesi Belgeseli", "Geleneğin Şifreleri Video Kolaj", "Kılıç Enstalasyonu", "Yeni Bir Başlangıç", "Şaman'ın Gizemi", "Antipas: Tılsımlı Eller" ve "Tılsımlı Heykeller" bölümleri de yer alıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Hüsamettin Koçan Zeytinburnu Antipas Ressam Güncel Haberler

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