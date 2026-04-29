Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi'ni Kabul Etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i kabul etti.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i kabul etti.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Sayın Nasri Abu Jaish'i ve Birinci Müsteşar Sayın Azmi Abughazaleh'i Genel Merkezimizde kabul etti" denildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen görüşmede; Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere, mazlum Filistin halkının maruz kaldığı zulmün sona erdirilmesi, uluslararası toplumun vicdani sorumluluğu ve acil insani yardım süreçlerinin etkin şekilde başlatılması hususları ele alındı. Filistin davası; yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdan meselesidir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: ANKA
