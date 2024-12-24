Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Yamalı İstifa Etti

(ANKARA) - Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum" dedi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yamalı, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Saadet- Gelecek Grubu'nun Meclis'teki milletvekili sayısı 20'den 19'a düştü.