Bakan Tekin Rami Kütüphanesi'nde açılan 'Geleceğin Yazarları' fuarında öğrencilerle biraraya geldi

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Geleceğin Yazarları' projesi kapsamında düzenlenen İstanbul İl Fuarı'nın 3'üncüsü Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin fuarı ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle biraraya geldi. Fuara katılan öğrenciler kaleme aldıkları kitapları sergileme ve mutluluklarını paylaşma imkanı buldu.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen fuarda, İstanbul'un 39 ilçesinden 969 okulun katılımıyla yaklaşık 41 bin 454 öğrencinin kaleminden çıkan 3 bin 2 farklı eser, 39 bin 550 basılı kitap olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şiir, hikaye, masal, deneme, araştırma yazıları ve hatırat türlerinde hazırlanan eserler, öğrencilerin hayal gücünü ve üretkenliğini gözler önüne serdi. Fuar alanını gezen Bakan Tekin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, stantları ziyaret ederek öğrenci yazarlarla bir araya geldi, eserleri inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede öğrencilerin okuma kültürü edinmeleri, yazma alışkanlığı kazanmaları ve duygu ile düşüncelerini estetik bir dille ifade etmeleri hedefleniyor. Yıl boyunca düzenlenen okuma etkinlikleri, yaratıcı yazarlık atölyeleri ve yazar buluşmalarıyla desteklenen öğrenciler, hazırladıkları eserleri fuarda okuyucularla buluşturma fırsatı yakalıyor. Üçüncü kez düzenlenen İl Kitap Fuarı da binlerce öğrencinin emeğini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul'un eğitim ve kültür hayatına değer katıyor.

'HERKESİ STANDIMIZA BEKLİYORUZ'

Beylikdüzü'ndeki 38 okul ve 450 öğrencinin yazmış olduğu 270 eserle fuara katıldıklarını söyleyen öğrenci Nilüfer Eda Şentürk, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle basılan Geleceğin Yazarları Projesi kitaplarımızdan ortaokullarımızın liselerimizin aynı zamanda ilkokullarımızın yazmış olduğu kitaplar yer almakta. Dergilerimizi de göstermek mümkün, içerisinde hem bilgi dolu hem de şiirden öyküye birçok türe yer verdiğimiz eserlerimiz var. Umarız sizler de beğenirsiniz, herkesi standımıza bekliyoruz." şeklinde konuştu.Ecrin Ela Bakırcı ise, "Benim kitabımın adı Yarım Kalan Anılar Kitapçısı. Geleceğin yazarları projesi kapsamında bu kitabı yazdım. Kitabımız şehrin en eski sokağında kimsenin neden kapandığını bilmediği bir kitapçı ve kahramanımızın kitapçıyla yaşadığı anılarla ilgili bir kitap" dedi.

'BU KİTAP HEM DOSTLUK HEM DE ARKADAŞLIĞI ANLATIYOR'

Okul arkadaşlarıyla birlikte sevgi temalı resimli bir hikaye kitabı yazan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi İrem Narinç, "Bizim bir sürü emeğimiz var içerisinde. Dostluk, arkadaşlık, anne sevgisi, öğretmen sevgisi ve resimlerimiz var. İçerisinde bir çok anımız var. Bunu yaparken çok emek harcadık ve kendimizi çok fedakar hissettik. Bu resimli bir hikaye kitabı hem resimlerimiz hem de yazılarımız bulunuyor. Dostluk, arkadaşlık sevgisi ve hayvan sevgisini anlatıyor. Hayvanlara zarar vermememiz gerektiğini anlatıyor." dedi.

'KİTAP PERİSİ OLDUM'

Akşemsettin İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi olan Hümeyra Özçelik, "Peri oldum. Kitap perisi. Savcı ve polis olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı