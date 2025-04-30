Geleceğin Teknolojileri İzmir'de Şekilleniyor

İzmir'de geleceğin teknolojileri şekilleniyor

İzmir'de "2. ROBOKOD İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği" yapıldı

Vali Elban, "İzmir'imizi ülkemizde ve dünyada bir teknoloji şehri, teknoloji merkezi yapmak"

İZMİR - İzmir'de "2. ROBOKOD İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği" düzenlendi. Etkinlikte 600 öğrencinin tasarladığı birbirinden farklı 300 proje sergilendi. Ana sınıfından 12'inci sınıfa kadar, Milli Eğitim kapsamındaki 850 bin öğrenciye kodlama eğitimi vermek, onları dijital okuryazar yapma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Çocuklarımızı geleceğe her anlamda tam donanımlı olarak hazırlamak. Diğer hedefimiz de İzmir'imizi ülkemizde ve dünyada bir teknoloji şehri, teknoloji merkezi yapmak" dedi.

İzmir Valiliği koordinesinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yönetilen '2. Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi Şenliği' kapsamında, 60 binin üzerindeki öğretmen dijital okuryazar eğitimi aldı. Halkapınar Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, 600 öğrenci tarafından tasarlanan otonom araçlar, drone teknolojileri ve savunma teknolojileri, akıllı ev sistemleri ve nesnelerin interneti, tarım robotları ve sürdürülebilir tarım, eğitim robotları ve kodlama, endüstriyel robotik ve otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi temalarında hazırlanan birbirinden farklı alanlardaki 300 projeyi sergiledi. Şenliğe dair bilgi aktaran İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu kapsamda olmak üzere 60 binin üzerindeki öğretmenimizin tamamını dijital okuryazar yaptık. Hepsi dijital okuryazar oldular. Kodlama eğitimi aldılar. Medya okuryazarlığı eğitimi aldılar. Ardından öğretmenlerimizin bir kısmı eğitici oldu. Dolayısıyla onlarla beraber artık yavrularımızın da kod okuryazar olması, dijital okuryazarlığıyla ilgili seferberliğe başladık" ifadelerini kullandı.

"Vali Elban, "850 bin öğrencimizin tamamı dijital okuryazar olmuş olacak"

Eğitim kapsamında okullara 9 bine yakın bilgisayar aldığını ve teknoloji sınıfları oluşturulduğunu vurgulayan Vali Elban, "Ardından okullarımıza çok sayıda robotik malzemeler, Arduino setleri, LEGO setleri, akıllı oyunlar almaya başladık. Dolayısıyla bir buçuk yıl içerisinde okullarımızdaki öğrencilerimizin de neredeyse tamamına yakını bu eğitimle tanışmaya başladı. Haziran ayında okullarımız kapandığı dönemde tüm okullarımızda eğitim gören 850 bin öğrencimizin tamamı dijital okuryazar olmuş olacak. Hedefimiz, çocuklarımızı geleceğe her anlamda tam donanımlı olarak hazırlamak. Diğer hedefimiz de İzmir'imizi ülkemizde ve dünyada bir teknoloji şehri, teknoloji merkezi yapmak. Dolayısıyla yavrularımızın bu eğitiminin yanı sıra, hem halk eğitimlerimizle hem de diğer alanlarda bu konuyla ilgili eğitim çalışmaları devam ettiriyoruz. Valiliğimizde bununla ilgili bir komisyonumuz var. Onlar yine dijitalleşmeyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yine dijital dönüşümle ilgili çalışmalarımız var" sözlerini ekledi.

Öğrencilerden futbol oynayan robotlar

Futbol oynayan robotlar geliştirdiğini söyleyen Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci Sınıf öğrencisi Eymen Yağız Çayan, "Bilişim Teknoloji Alanında okuyorum. Robotlarımızı yaklaşık bir ay içinde hazırladık. Hazırlama sürecinde hocalarımızla ve arkadaşlarımızla birlikte tasarladık. Robotlarımızın çoğu şeyini, yani neredeyse her şeyini kendimiz yaptık. Hazır hiçbir şey kullanmadık. Bu, ilk yarışmamız değildi; daha önce 2-3 tane daha yarışmaya katılmıştık. Bizden önceki arkadaşlarımız da bu yarışmalara katılıyordu. Bu seferki yarışmada ise birinci olduk. Robotlarımız futbol oynayan robotlar. "Futro" ya da "Robotop" olarak geçiyor; yarışmaya göre isimler değişebiliyor. Normal bir masa üzerinde, futbol sahası gibi düzenlenmiş alanda, robotlarımızla topu kaleye sokmaya çalışıyoruz. Yarışma bu şekilde ilerliyor" diye ekledi.

Şerit takip eden robot araç

İzmir Özel Türk Koleji'nde 6'ıncı sınıf öğrencileri Akın Arslan Çalışkan, Orhan Gök ve Demir Kurudere 'Linespond' isimli robotu tasarlayan çocuklar ise projelerine dair şunları söyledi:

"Temel seviye çizgi izleyen kategorisinde birincilik aldık. Projemizde QT-L8 yani sekizli bir sensörümüz bulunuyor. Sekizli sensörden sonra 3S pil ve bir de kit kartı kullanılıyor. Bütün motor sürücüyü, Arduino'yu ve diğer bileşenleri bu kart taşıyor. Tüm devre elemanlarımız bu kart üzerinde yer alıyor. Güç girişinden motorlar birbirine bağlanıyor. Robot, sensörden aldığı verileri işleyerek motorlara sağa, sola veya düz gitmesi gerektiğini bildiriyor. Eğer çizgi dümdüzse, robot da dümdüz gidiyor. Bu, gelecekte şerit takip sistemleri gibi teknolojilere temel oluşturabilir. Bu projeyi gönülden destekleyen arkadaşlarımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.