Geleceğin tasarımcıları Rami Kütüphanesi'nde defileye imza attı

Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) öncülüğünde, Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu iş birliğiyle yürütülen "Future Designers Scout" başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rami Kütüphanesi'nde defile gerçekleştirildi.

"Geçmişin İzlerini Bul, Geleceğin Giysilerini Tasarla" mottosuyla başlatılan projeye, yaklaşık 100 öğrenci başvurdu. Proje sürecinde yapılan değerlendirmelerle 7-10 yaş aralığında 16 öğrenci finale kalarak, defileye katılma hakkı kazandı.

Türkiye'de ilk olan bu pilot çalışma, ocak ayında başladı. Proje sürecinde finale kalan çocuklara, tasarım ve üretim süreçlerinde sektörün önde gelen tasarımcıları tarafından eğitim ve birebir mentorluk desteği verildi.

Projede, tüm kumaş, dikim ve materyal giderleri Moda ve Tasarım Derneği tarafından karşılandı.

"Çocuklar çizimlerini getirince hayran kaldık"

AA muhabirine projeye dair açıklamada bulunan MOTAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, ilk olarak devlet okulundaki çocukların çizimlerini gördükten sonra çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çizimlerde güzel şeyler görünce, biz de dernek olarak öğrencilere bir katkı sağlamak istedik. Çocuklar çizimlerini getirince hayran kaldık. 15 kişilik tasarımcı arkadaşı öğrencilere vererek, yaklaşık 2 buçuk bir aylık çalışmayla onları yönlendirdik. Tabii çizimleri çocuklar yaptı. Sonra çizimler kalıplara dökülüp, dikilip, bugünkü defile ortaya çıktı." dedi.

Kazıkkaya, dernek olarak projeyi Türkiye çapında liselere yaymak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir çocuk, liseye gittiğinde artık üniversiteye gelmeden ne yapacağını bilmesi lazım. Biz dernek olarak yalnızca tekstil yapmıyoruz. Tasarım dediğiniz zaman bu alan bir sürü şeyi kapsıyor. Dolayısıyla üniversitelerle ve devlet okullarıyla iş birlikleri yapıp, Türkiye çapında bu projeyi yaymak istiyoruz. Esas işimiz bugünden sonra başlıyor. Bugün çocukların hayatlarına dokunabilmek çok değerli."

Proje ilerledikçe tasarlanan kıyafetlerden bir müze ya da sergi açmak istediklerini söyleyen Kazıkkaya, defilede yer alan her kıyafetin ayrı bir hikayesi olduğunu, birçoğunun Anadolu motiflerinden esinlenerek hazırlandığını anlattı.

Hüseyin Kazıkkaya, programda yaptığı konuşmada da projenin sınırlı imkanlarla ama sınırsız bir inançla gerçekleştiğinin altını çizerek, "Biz inanıyoruz ki moda sadece modacılarla değil, hayal kurabilen çocuklarla da başlar. Buradaki birçok çocuk ilk kez bir iğne tuttu, ilk kez bir kumaşla tanıştı ve ilk kez 'ben de tasarlayabilirim' dedi. Biz de inandık ki cevher her yerde. Yeter ki onun parlaması için alan açalım." değerlendirmesini yaptı.

"Asıl amacımız yeteneklerinin peşinden koşmalarını sağlamaktı"

Şehit Eyüp Çolakoğlu İlköğretim Okulu Müdürü Ferhat Kurt ise projenin öğrencilerin çizim defterlerine çizdiği resimleri gördükten sonra başladığını aktararak, "Bu yeteneklerini değerlendirme amaçlı durumu bir arkadaşımla paylaştım. Arkadaşım da MOTAD'ın yönetim kurulunda olduğunu söyledi. Daha sonra da bu süreç gelişti, çocuklarımız bir dizi eğitim aldılar. Eğitimler sonucunda da 'geçmişin izlerini bul, geleceğin giysilerini tasarla' projemiz ortaya çıktı. Bir tanesi özel gereksinimli olmak üzere 16 çocuğumuzla projeyi hayata geçirdik. Asıl amacımız yeteneklerinin peşinden koşmalarını sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Programa konuk olan Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin ve Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan da projeye emek verenlere teşekkür ederek, kısa bir konuşma yaptı.

Programa birçok sivil toplum örgütü, ınfulencer ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Defilenin ardından Kaymakam Burhan, defiledeki kıyafetlerin tasarımlarını yapan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.