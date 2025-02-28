Geely, Endonezya'da Elektrikli Otomobil İle 1.000 Sipariş Alarak Başarı Elde Etti

CAKARTA, 28 Şubat (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely, Endonezya'da piyasaya sürdüğü EX5 serisi için 1.000'den fazla sipariş alarak önemli bir başarıya imza attı. Bu durum, Endonezya'nın elektrikli araçlara yönelik artan ilgisini de ortaya koydu.

Geely tarafından perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, siparişler 13-23 Şubat tarihleri arasında Cakarta'da düzenlenen ve ülkenin en büyük otomotiv fuarı olan 2025 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (IIMS) da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alındı.

Geely standı, fuar boyunca birçoğu Geely EX5'in test sürüşüne katılan 10.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. EX5'in performansı, konforu ve ileri teknolojisi sayesinde ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldığı belirtildi.

Ziyaretçilerin favorisi olan Geely, 2025 Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda "En Sevilen Yeni Marka" ödülünü kazanarak, yenilikçi ve müşteri odaklı bir otomotiv markası olma konusundaki itibarını daha da güçlendirdi.

Geely, EX5'in yerel üretimine 2025'in üçüncü çeyreğinde Batı Cava eyaletinin Purwakarta kentindeki Handal Indonesia Motor'da başlamayı planlıyor. Bu sayede şirket, Endonezyalı müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar ve daha hızlı teslimat fırsatı sunabilecek.