Gediz Nehri taştı, Manisa'da tarım arazileri su altında kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri ve birçok bağ evi su altında kaldı. Taşkın nedeniyle öne çıkan ürünler arasında üzüm, erik, kiraz, şeftali ve çeşitli sebzeler yer aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Turgutlu'da taşan Gediz Nehri, Urganlı, Musacalı, Çampınaraltı, Sarıbey ve Sinirli mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle ovadaki geniş tarım arazileri su altında kaldı.

Taşkın nedeniyle üzüm bağlarının yanı sıra erik, kiraz ve şeftali bahçeleri ile biber, domates ve mısır ekimi için hazırlanan tarlalar zarar gördü.

Bölgede çok sayıda bağ evi ve hayvan damının da taşkından etkilendiği gözlendi.

Öte yandan, Gediz Nehri üzerindeki Çampınar ve Musacalı köprüleri ile Irlamaz Deresi üzerindeki bir köprü tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
