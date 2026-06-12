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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu; 28 gözaltı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde daha önce 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanan 1 şüphelinin telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 28 şüpheli, gözaltına alındı. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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