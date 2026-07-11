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Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı

Kütahya'da devrildikten sonra yanan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilip alev alırken, sürücü ve eşi çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

Hamza K. (29) idaresindeki 43 LN 260 plakalı otomobil, Dedeköy yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Hamza K. ile eşi Hülya K. (30), çevredeki kişilerce araçtan çıkarıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hamza K. ile eşi Hülya K, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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