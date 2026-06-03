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Gediz'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gediz'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

D.T. idaresindeki 43 AGH 634 plakalı otomobil, Gediz-Uşak karayolu Sobacılar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampoldeki tarlaya devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü D.T. ile M.Y, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Caran
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