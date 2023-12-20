Gediz'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 34 GHJ 97 plakalı otomobil, Soner Aksoy Caddesi'nde H.S.K'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.