Gediz'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Emre Tümer (26) idaresindeki 20 EC 817 plakalı tır, Gediz- Kütahya kara yolu Yaylaköy yakınlarındaki virajda devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel