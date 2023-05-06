Gediz'de devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Göç idaresindeki 34 GT 6711 plakalı pikap, Gümele köyü yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Hüseyin Göç ile aynı araçtaki Ahmet Dağdelen, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel