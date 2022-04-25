Gediz'de baharın simgesi erguvanlar çiçek açtı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, baharın simgesi erguvan ağaçları havaların ısınmasıyla çiçek açtı.

Belediye tarafından 7 yıl önce şehrin ana caddeleri ve yaşam alanlarına dikilen erguvan ağaçları, güzellikleriyle kent estetiğine renk katıyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, erguvanların ilçeye ayrı bir güzellik kazandırdığını belirtti.

Akçadurak, "Yol güzergahları ve yaşam alanlarında renk cümbüşü oluşturan erguvan ağaçlarına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Erguvan ağacının şehrin her tarafına dikilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.