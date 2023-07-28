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Gediz Belediyesi Muharrem Ayı'nda Vatandaşlara Aşure Dağıttı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye tarafından Muharrem ayı çerçevesinde aşure gününde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, aşure dağıtımının üç farklı noktada gerçekleştirildiğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye tarafından Muharrem ayı çerçevesinde aşure gününde vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Muharrem ayı nedeniyle Gediz Belediyesi yanında bulunan yaşam alanında ve Ulu Camii bahçesinde vatandaşlarımıza cuma namazı çıkışında aşure ikramında bulunduk. Bugün üç farklı noktada aşure dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Diğer aşure dağıtım noktamız Geleneksel Gediz Tarhana Festivalimizi düzenlediğimiz Adnan Menderes Yaşam Parkı girişinde yapılacaktır. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Muharrem Akçadurak Gediz Belediyesi Kütahya Güncel Haberler

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