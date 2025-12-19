Haberler

Genç yetenekler metalle sanatı buluşturdu

Gedik Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 'Kaynaklı Metal Heykel Yarışması'nda genç sanatçılar eserlerini yarışmaya sundu. İstanbul Gedik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen sergi ve ödül töreninde toplam 8 genç sanatçı ödüllendirildi.

Gedik Eğitim Vakfı tarafından genç sanatçıların yaratıcılığını desteklemek ve metal kaynak sanatına çağdaş bir bakış kazandırmak amacıyla "Kaynaklı Metal Heykel Yarışması" düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen yarışmanın sergisi ve ödül töreni, İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan yarışmada, kaynak tekniği kullanılarak metalin sanatsal bir ifade aracına dönüşmesi amaçlandı.

Bu yıl temanın "Birlik" olarak belirlendiği yarışmada, alanında uzman akademisyen ve sanatçılardan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilen finalistler, eserlerini belirlenen takvim doğrultusunda tamamladı.

Yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde toplam 8 genç ödül aldı.

Yarışmanın 70 bin liralık büyük ödülü Elçin Yaren Çakırlar'a verildi. İkincilik ödülü olarak 50 bin lira Reşit Metehan Acehan'a, üçüncülük ödülü olan 30 bin lira ise Emirhan Özkök'e takdim edildi.

"Jüri Özel Ödülü" Cemre Baysan'a, "Gedik Özel Ödülü" ise Bahar Posta'ya takdim edildi. Her iki ödül için de kazananlara 20 bin lira verildi. Mansiyon ödülleri kapsamında 15'er bin lira para ödülünü Tuba Aydın, Özden Dursun ve Almila Karay kazandı.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
